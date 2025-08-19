10:58
Происшествия

Подозреваемого в серии мошенничеств задержали в Чуйской области

В Чуйской области задержали подозреваемого в серии мошенничеств. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУВД.

По ее данным, 7 февраля 2025 года в ОВД Аламединского района с заявлением обратился гражданин Ш.Ж.. Он сообщил, что неизвестный мужчина, войдя в доверие, завладел принадлежащими потерпевшему 15,22 тонны ячменя общей стоимостью 300 тысяч сомов.

По факту возбудили уголовное дело по статье 209 («Мошенничество») УК КР.

В ходе следствия установили личность подозреваемого, им оказался гражданин К.У., 1983 года рождения. Также выяснилось, что в отношении него есть и другие заявления по аналогичным фактам.

В ходе следствия К.У. объявили в розыск.

ГУВД Чуйской области
Фото ГУВД Чуйской области. Подозреваемый в серии мошенничеств
14 августа 2025 года сотрудники милиции ОВД Аламединского района задержали подозреваемого и водворили в изолятор временного содержания.

Проверяется его причастность к аналогичным случаям мошенничества на территории Чуйской области и Бишкека.

 

Если есть граждане, пострадавшие от действий данного лица, милиция просит обращаться в ОВД Аламединского района либо по телефонам: 0312363523, 0312363527, 0990380980.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/340115/
просмотров: 442
