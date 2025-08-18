Смерть Айтурган. Суд признал мужа виновным, но назначил ему пробационный надзор

Мужа 26-летней Айтурган Маматкуловой суд признал виновным в доведении до самоубийства. Об этом 24.kg сообщили в Бишкекском городском суде.
Решение по делу 2 июля вынес Октябрьский районный суд и приговорил обвиняемого к пяти годам лишения свободы.
Но в то же время суд освободил супруга погибшей от наказания, назначив ему пробационный надзор на три года.
Напомним, Айтурган Маматкулова скончалась 7 июля. В интервью одному из СМИ родственники погибшей рассказали, что она вышла замуж в июле 2023 года. За год супруги то расходились, то сходились. По словам мужа, девушка покончила жизнь самоубийством, приняв таблетки.
Мать Айтурган Маматкуловой в это не верит. Она заявила, что ее зять под наркотическим воздействием избил ее. Мать отметила, что в морге видела травмы на голове и теле дочери. Родственница же рассказала о жалобах Айтурган на избиения со стороны мужа.