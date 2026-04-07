Супруга женщины, выпавшей с 6-го этажа дома с детьми, арестовали до 4 июня

Супруга женщины, выпавшей с детьми с 6-го этажа дома в микрорайоне «Джал», арестовали до 4 июня. Решение принял Бишкекский городской суд.

Отмечается, что 6 апреля 2026 года Ленинский районный суд города Бишкека удовлетворил ходатайство следственной службы УВД Ленинского района. В отношении гражданина А.М.А. применена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 4 июня 2026 года.

Напомним, что 4 апреля примерно в 17.10 из окна 6-го этажа квартиры, расположенной в микрорайоне «Джал», выпали двое малолетних детей вместе с матерью Э.А., 1999 года рождения. Мать скончалась на месте, позднее в медицинском учреждении от травм, несовместимых с жизнью, скончалась К.А., 2025 года рождения. Девочка, 2022 года рождения, находится в больнице в тяжелом состоянии.

В результате следственно-оперативных мероприятий установлен факт доведения до самоубийства. Возбуждено уголовное дело по статье 128 (доведение до самоубийства) УК КР. Супруг женщины был задержан.