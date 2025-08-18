12:59
Происшествия

Снос в жилмассиве «Кок-Жар». Активист Бекназар Айталиев арестован до октября

Координатора народного движения «Трансформация» Бекназара Айталиева заключили под стражу до 6 октября в СИЗО № 1 Бишкека. Об этом 24.kg сообщил правозащитник Тимур Махмудов.

Активиста обвиняют в призывах к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам (часть 3 статья 278 УК КР).

Напомним, 7 августа на пресс-конференции жители контура № 172 жилмассива, в том числе Бекназар Айталиев, просили президента Садыра Жапарова и главу ГКНБ Камчыбека Ташиева приостановить хаотичный снос индивидуальных жилищных строений подпадающих под земельную амнистию.

Отметим, 5 августа в жилмассиве «Кок-Жар» Бишкека начали сносить заборы и объекты предпринимательства в контура № 172, который расположен близ пересечения улиц Ахунбаева и Достоевского.

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев отметил, что в новостройке есть 209 завершенных жилых домов и 85 построенных фундаментов, 78 незавершенных строений и 13 объектов предпринимательства — СТО, цех, магазины. Он попросил жителей жилмассива, кто построил свои дома незаконно, привести земли в первоначальное состояние.

