Общество

В Бишкеке выявили самострои на сельхозземлях: материалы переданы в милицию

В Октябрьском районе Бишкека выявили факты самовольного строительства на землях сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщили в муниципальной администрации.

Проверка проведена на контурах № 172, 232 и 154 в жилмассивах «Кок-Жар», «Анар-Бак» и «Осен-Ордо». Установлено, что на участке № 232 идет строительство без архитектурных проектов и правоустанавливающих документов.

Как отметили в администрации, ранее владельцам земель уже вручали официальные предупреждения. Несмотря на это, отдельные граждане продолжили освоение участков и строительство.

В связи с выявленными нарушениями материалы направили в органы внутренних дел и муниципальные территориальные управления для принятия мер в рамках законодательства.

В ходе повторных рейдов землевладельцам вновь вручили уведомления о недопустимости нарушений. Контроль за ситуацией будет усилен.

В мэрии напомнили, что подобные мероприятия проводятся в рамках Указа президента о предотвращении самозахвата земель и решений кабинета министров и муниципалитета. Нарушителям грозят меры в соответствии с законодательством.
Материалы по теме
В госбюджет вернули 17,4 миллиона сомов за порчу земель на Иссык-Куле
В Оше с жителей, чьи дома снесли, требуют доплаты за новые квартиры
Память против новой застройки: чему Бишкек может научиться у Чикаго
Незаконная раздача 2,35 гектара земли: прокуратура выявила нарушения в селе Чаек
Памятник архитектуры Дом художника в Бишкеке под угрозой сноса
Улицу Профсоюзную в Бишкеке освобождают от застроек под новую дорогу
На улице Фере в Бишкеке снесут забор, который перекрывал часть тротуара
Мэрия намерена снести павильоны на улице Ауэзова. На их месте появится сквер
Земли «SOS Детской деревни» и автовокзал в Ананьево вернули государству
Незаконную аренду лесных земель выявили в Джумгальском районе
С&nbsp;1&nbsp;июля начнут платить по&nbsp;1,2 тысячи сомов на&nbsp;детей до&nbsp;трех лет. Подробности С 1 июля начнут платить по 1,2 тысячи сомов на детей до трех лет. Подробности
Бесплатная замена бессрочных водительских прав завершится 31&nbsp;марта Бесплатная замена бессрочных водительских прав завершится 31 марта
Рубль уверенно дорожает, немного выросли доллар и&nbsp;евро. Курс валют на&nbsp;26&nbsp;марта Рубль уверенно дорожает, немного выросли доллар и евро. Курс валют на 26 марта
Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об&nbsp;освобождении Махабат Тажибек кызы Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об освобождении Махабат Тажибек кызы
Бизнес
Финансовый отчет ОсОО &laquo;МКК UCH Credit&raquo; за&nbsp;2025 год Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2025 год
KICB в&nbsp;рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в&nbsp;учебных заведениях страны KICB в рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в учебных заведениях страны
MEGA укрепляет связь страны&nbsp;&mdash; новые улучшения в&nbsp;городах и&nbsp;селах MEGA укрепляет связь страны — новые улучшения в городах и селах
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; первый банк&nbsp;КР, аккредитованный в&nbsp;Зеленом климатическом фонде «Элдик Банк» — первый банк КР, аккредитованный в Зеленом климатическом фонде
27 марта, пятница
10:09
Соцработникам в городах разрешили доплаты: что меняется Соцработникам в городах разрешили доплаты: что меняется...
10:02
После миллиардных потерь: глава холдинга «Аю» может вернуться в Кыргызстан
10:00
Вопреки диагнозу: как выпускник интерната для слабовидящих нашел свое призвание
09:58
«Яндекс Кыргызстан» оплатил более 1,25 миллиарда сомов налогов в 2025 году
09:56
Президента просят совместно отметить 7 апреля и освободить молодых политиков