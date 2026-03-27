В Бишкеке выявили самострои на сельхозземлях: материалы переданы в милицию

В Октябрьском районе Бишкека выявили факты самовольного строительства на землях сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщили в муниципальной администрации.

Проверка проведена на контурах № 172, 232 и 154 в жилмассивах «Кок-Жар», «Анар-Бак» и «Осен-Ордо». Установлено, что на участке № 232 идет строительство без архитектурных проектов и правоустанавливающих документов.

Как отметили в администрации, ранее владельцам земель уже вручали официальные предупреждения. Несмотря на это, отдельные граждане продолжили освоение участков и строительство.

В связи с выявленными нарушениями материалы направили в органы внутренних дел и муниципальные территориальные управления для принятия мер в рамках законодательства.

В ходе повторных рейдов землевладельцам вновь вручили уведомления о недопустимости нарушений. Контроль за ситуацией будет усилен.

В мэрии напомнили, что подобные мероприятия проводятся в рамках Указа президента о предотвращении самозахвата земель и решений кабинета министров и муниципалитета. Нарушителям грозят меры в соответствии с законодательством.