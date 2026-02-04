11:01
В Бишкеке начался судебный процесс по делу активиста Тилекмата Куренова

В Ленинском районном суде Бишкека накануне начался процесс по делу активиста Тилекмата Куренова.

Фото из архива. В Бишкеке начался судебный процесс по делу активиста Тилекмата Куренова

Председатель суда Нурлан Кожомбердиев запретил СМИ ведение аудиозаписи. Один из журналистов обратился к суду с просьбой разъяснить правовые основания запрета. Судья не ответил на вопрос и удалил представителя прессы из зала.

Адвокат Тилекмата Куренова Асель Аргымбаева сообщила, что в ходе заседания сторона защиты заявила четыре ходатайства — о допуске СМИ в зал суда для аудио- и видеофиксации процесса, об исключении из доказательств политологической экспертизы, запрос о предоставлении документов, относящихся к делу, для проверки компетентности политолога Жанышбек уулу А.. По этим трем ходатайствам получен отказ в удовлетворении.

Ходотайство о продлении срока ознакомления с материалами уголовного дела суд удовлетворил.

Следующее судебное заседание назначено на 13 февраля.

Напомним, 19 апреля ГКНБ доставил разыскиваемого активиста Тилекмата Кудайберген уулу в Бишкек из ОАЭ. По данным спецслужб, находясь за пределами республики, он через аккаунты в соцсетях регулярно публиковал провокационные посты и видеообращения с призывами к организации массовых беспорядков с последующей попыткой насильственного захвата власти. 21 апреля Первомайский районный суд избрал Тилекмату Кудайберген уулу меру пресечения в виде ареста.
