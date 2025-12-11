Сообщается о задержании активиста Айбека Тенизбая

Радио «Азаттык» сообщает, что активиста Айбека Тенизбая задержали неизвестные лица. Издание ссылается на его родственников.

Отмечается, что 11 декабря в селе Кой-Таш Чуйской области неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов, задержали активиста Айбека Тенизбая прямо у него дома. Неизвестные также забрали мобильный телефон его матери.

По информации собственных источников, активиста забрали в ГКНБ, но в госоргане пока не дали информацию по задержанию Айбека Тенизбая.

Как сообщает издание, Айбек Тенизбай в социальных сетях критиковал некоторые действия властей, а также публиковал посты против российской пропаганды в Кыргызстане. Помимо этого, он активно высказывал свое мнение по политическим событиям в стране в средствах массовой информации.