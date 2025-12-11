12:54
USD 87.45
EUR 101.90
RUB 1.14
Происшествия

Сообщается о задержании активиста Айбека Тенизбая

Радио «Азаттык» сообщает, что активиста Айбека Тенизбая задержали неизвестные лица. Издание ссылается на его родственников.

Отмечается, что 11 декабря в селе Кой-Таш Чуйской области неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов, задержали активиста Айбека Тенизбая прямо у него дома. Неизвестные также забрали мобильный телефон его матери.

По информации собственных источников, активиста забрали в ГКНБ, но в госоргане пока не дали информацию по задержанию Айбека Тенизбая.

Как сообщает издание, Айбек Тенизбай в социальных сетях критиковал некоторые действия властей, а также публиковал посты против российской пропаганды в Кыргызстане. Помимо этого, он активно высказывал свое мнение по политическим событиям в стране в средствах массовой информации.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/354236/
просмотров: 764
Версия для печати
Материалы по теме
ГКНБ задержал гражданина Китая — директора золоторудного месторождения
Опубликовано видео задержания руководства KAV&KEV. ГКНБ раскрыл подробности дела
Драка водителей. По подозрению в хулиганстве задержаны 16 человек
В 2024 году в мире убито 167 защитников окружающей среды
Экс-директора госпредприятия задержали по делу о незаконном ввозе лекарств
ГКНБ задержал бывшего депутата Жогорку Кенеша, директора строительной компании
В городе Ош задержаны госслужащие, подозреваемые в получении взятки
Глава МИД Казахстана прокомментировал слухи о своем задержании
В Бишкеке задержаны пластический хирург и косметологи-контрабандисты
Подозреваемый в изнасиловании житель Узгена дал взятку следователю
Популярные новости
Два землетрясения зафиксировал в&nbsp;Кыргызстане Институт сейсмологии Два землетрясения зафиксировал в Кыргызстане Институт сейсмологии
Ташиев потребовал демонтировать конструкции у&nbsp;ЦУМа, сужающие проезжую часть Ташиев потребовал демонтировать конструкции у ЦУМа, сужающие проезжую часть
В&nbsp;Кыргызстане агент иностранных спецслужб осужден за&nbsp;шпионаж В Кыргызстане агент иностранных спецслужб осужден за шпионаж
В&nbsp;Бишкеке горит квартира в&nbsp;многоэтажном доме на&nbsp;улице Абдумомунова В Бишкеке горит квартира в многоэтажном доме на улице Абдумомунова
Бизнес
Red Petroleum и&nbsp;Chevrolet запускают грандиозную акцию &laquo;Путь к&nbsp;мечте&raquo; Red Petroleum и Chevrolet запускают грандиозную акцию «Путь к мечте»
Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25&nbsp;процентов на&nbsp;ОСАГО до&nbsp;конца года Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25 процентов на ОСАГО до конца года
Праздник к&nbsp;нам приходит! &laquo;Умай Групп&raquo; дарит 200 тысяч сомов Праздник к нам приходит! «Умай Групп» дарит 200 тысяч сомов
Новогодняя акция от&nbsp;KICB: бонусы и&nbsp;выгодные кредиты Новогодняя акция от KICB: бонусы и выгодные кредиты
11 декабря, четверг
12:51
Предприниматели Кыргызстана отправились в Иркутск налаживать сотрудничество Предприниматели Кыргызстана отправились в Иркутск налаж...
12:34
Губернатор Петербурга объяснил, почему мигрантам запретили работать курьерами
12:22
Сообщается о задержании активиста Айбека Тенизбая
12:20
Попытку контрабанды наркотиков из Кыргызстана пресекли в Узбекистане
12:11
МИД напоминает об обновленных правилах пребывания для граждан КР в Казахстане