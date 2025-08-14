11:36
Ушла из жизни тележурналист Сонунбубу Кадырова

Ушла из жизни тележурналист, поэтесса Сонунбубу Кадырова. Об этом в соцсетях сообщили ее близкие и коллеги.

Она родилась 8 февраля 1966 года в селе Булолу Алайского района Ошской области. Ей было 59 лет.

Прощание состоится сегодня в 14.00 по адресу: улица Скрябина, 45б.

Сонунбубу Кадырова

Сонунбубу Кадырова работала в Национальной телерадиовещательной корпорации. Была организатором и редактором проекта «Ыр кесе». Вела активную общественную и полическую жизнь и поддерживала главу государства Садыра Жапарова.

Общественный деятель Кадыр Кошалиев отметил, что Сонунбубу Кадырова также являлась одной из женщин, кто внес вклад в легализацию института курултая.
