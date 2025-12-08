Садыр Жапаров посетил здание НТРК после капитальной реконструкции

Садыр Жапаров сегодня, 8 декабря, посетил здание Национальной телерадиовещательной корпорации после капитальной реконструкции. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Главе государства показали административный корпус НТРК на бульваре Молодой Гвардии, прилегающие аппаратно-студийный комплекс и технические помещения, построенные в разные годы.

Садыр Жапаров в 2023 году поручил выделить 307 миллионов сомов на проведение капитальной реконструкции инфраструктуры НТРК.

Полностью обновлен фасад радиоцентра, редакционного корпуса, художественных мастерских, административного блока и аппаратно-студийного комплекса.

Существенные изменения коснулись и внутренних функциональных помещений: расширена столовая, а старый кинозал, не использовавшийся более десяти лет, был преобразован в современный многофункциональный конференц-зал. Также была обновлена VIP-комната для приема почетных гостей.

Глава государства ознакомился с обновленной инфраструктурой НТРК, осмотрел рабочие кабинеты, студии трансляции прямого эфира и звукозаписи, а также зал для записи классических мелодий, где прослушал выступление Государственного академического симфонического оркестра имени А. Джумахматова.

Генеральный директор НТРК Улан Сатиев сообщил, что в настоящее время студия нуждается в модернизации и улучшении акустики зала. Наряду с этим необходимо завершить ремонт в рабочих кабинетах сотрудников телерадиокорпорации.

Садыр Жапаров поручил изыскать необходимые средства для завершения реконструкции НТРК, подчеркнув важность приобретения оборудования в рамках технической модернизации телевидения и радио в течение одного года, а не четырех лет, как предусматривалось ранее. Он отметил, что при растянутых сроках освоения средств часть техники может устареть, что снижает эффективность модернизации.

В завершение глава государства побеседовал с творческим коллективом и поздравил их с профессиональным праздником — Днем работников радио и телевидения.