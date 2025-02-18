В НТРК опровергли информацию о присвоении крупной суммы денег руководством

Информация, опубликованная в некоторых СМИ относительно НТРК, не соответствует действительности. Об этом говорится на сайте Национальной телерадиовещательной корпорации.

Относительно покупки трансляции летних Олимпийских игр в Париже отмечается, что на предварительных переговорах стоимость лицензии составляла $1,5 миллиона. Но после долгих переговоров стороны остановились на $100 тысячах.

«Эти расходы покрыты за счет рекламы и продажи кабельным телеканалам, и НТРК получила прибыль», — говорится в сообщении.

По поводу трансляции чемпионата футбола «Евро-2024» указывается, что НТРК не потратила ни 1 тыйына из госбюджета.

«Расходы покрыты за счет частной компании-партнера. Помимо этого, телерадиокомпания заработала деньги на трансляции «Евро-2024». Все договоры указаны в официальных документах. Информация о том, что после крупных турниров некоторые ответственные сотрудники приобрели разное имущество, в том числе автомашины, не соответствует действительности», — заявили в НТРК.

Относительно «Кыргызтелефильма» ведется расследование.

«На выделенные деньги снят художественный фильм, на производство второй ленты идет подготовка. Пока отчета о завершении не было», — заключили в корпорации.

Ранее сообщалось, что руководство НТРК и еще несколько сотрудников госканала подозревают в присвоении крупной суммы денег.

Сегодня местные СМИ сообщали «о хищениях в НТРК на сумму 200 миллионов сомов, полученных от рекламы во время трансляций Олимпийских игр в Париже и «Евро-2024», а также о грантах из других стран». Кроме того, упоминалось «расследование дела о хищении 25 миллионов сомов в «Кыргызтелефильме», входящем в структуру НТРК».

Дело расследует ГКНБ.