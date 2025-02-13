Более 300 миллионов сомов хотят потратить на ремонт здания главного телеканала страны — Национальной телерадиовещательной корпорации. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.
Заказчиком выступает государственное предприятие «Департамент государственных зданий» при управлении делами президента. Общая стоимость запланированных работ составляет 307 миллионов сомов.
Закупка проводится методом неограниченного конкурса. Прием заявок продлится до 18 февраля 2025 года. Гарантийное обеспечение предложений составляет 2 процента от суммы.