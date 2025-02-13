10:42
USD 8.75
EUR 90.70
RUB 0.92
Общество

Более 300 миллионов сомов хотят потратить на ремонт здания главного телеканала

Более 300 миллионов сомов хотят потратить на ремонт здания главного телеканала страны — Национальной телерадиовещательной корпорации. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Заказчиком выступает государственное предприятие «Департамент государственных зданий» при управлении делами президента. Общая стоимость запланированных работ составляет 307 миллионов сомов.

Закупка проводится методом неограниченного конкурса. Прием заявок продлится до 18 февраля 2025 года. Гарантийное обеспечение предложений составляет 2 процента от суммы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319763/
просмотров: 110
Версия для печати
Материалы по теме
Дело блогера. Адылу Акжол уулу снова продлили срок содержания под стражей
Депутат просит гостелеканал объяснить людям, чем занимается Жогорку Кенеш
В Бишкеке открыли новый «Белый дом». Как выглядит объект внутри?
«Десять лет на Шелковом пути». НТРК покажет китайские документальные фильмы
Президент объявил выговор главе НТРК: ненадлежаще исполняет работу
НТРК хочет запустить съемки мультипликационных сериалов на кыргызском языке
НТРК закупит мультсериалы на кыргызском языке
Журналист Кадыр Кошалиев, взявший интервью у Бакиева, уволился с НТРК
Митинг в Бишкеке. Участники Апрельской революции требуют ареста Бакиева
Интервью с Курманбеком Бакиевым. НТРК ведет внутреннюю проверку
Популярные новости
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
В&nbsp;Бишкеке потепления не&nbsp;ожидается. Прогноз погоды на&nbsp;10-12 февраля В Бишкеке потепления не ожидается. Прогноз погоды на 10-12 февраля
Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за&nbsp;помощью Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за помощью
От&nbsp;автобусов до&nbsp;броневиков. В&nbsp;КР&nbsp;начали производство отечественной бронетехники От автобусов до броневиков. В КР начали производство отечественной бронетехники
Бизнес
Конгресс &laquo;Гидроэнергетика. Центральная Азия и&nbsp;Каспий&raquo; пройдет в&nbsp;Бишкеке Конгресс «Гидроэнергетика. Центральная Азия и Каспий» пройдет в Бишкеке
Смотри Кубок Азии по&nbsp;футболу U&nbsp;20&nbsp;на MegaTV! Смотри Кубок Азии по футболу U 20 на MegaTV!
Как выбрать Wi-Fi-роутер в&nbsp;2025 году для скоростного домашнего интернета Как выбрать Wi-Fi-роутер в 2025 году для скоростного домашнего интернета
Оформление полиса ОСАГО в&nbsp;MegaPay: легко, надежно, быстро Оформление полиса ОСАГО в MegaPay: легко, надежно, быстро
13 февраля, четверг
10:34
Сидел на троне и призывал к халифату. Милиция и ГКНБ задержали экстремистов Сидел на троне и призывал к халифату. Милиция и ГКНБ за...
10:31
Более 300 миллионов сомов хотят потратить на ремонт здания главного телеканала
10:24
Генконсульство КР в Новосибирске ответило на критику депутата Медера Алиева
10:12
Сборная Кыргызстана проиграла Ирану на женском чемпионате CAFA по футзалу
10:03
В Кара-Суу после избиения погиб девятиклассник. Задержан подозреваемый