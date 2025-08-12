12:29
Происшествия

На таможне выявлены факты недостоверного декларирования автотранспортных средств

Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил Северо-Восточной таможни в ходе таможенного контроля выявили факты недостоверного декларирования автотранспортных средств, ввезенных из третьих стран. Об этом сообщает Таможенная служба.

По ее данным, в адрес граждан Кыргызской Республики Б.Б.Ж., А.А.Б., С.Н.Н., Х.Х.З. прибыли семь машин Toyota Corolla. При этом в ходе таможенного контроля установлены риски несоответствия заявленного года выпуска.

На стикерах транспортных средств указан апрель 2018 года. Однако, согласно заключению специалиста судебно-экспертной службы, а также информации официального дилера Toyota в КР ОсОО «Автоцентр «Перекресток», данные автомобили выпущены с завода в январе 2018-го.

Сумма причитающихся таможенных платежей при помещении данных авто под процедуру «Выпуск для внутреннего потребления» составляет 2 миллиона 418 тысяч 939 сомов.

Аналогичное нарушение выявлено при досмотре автомобиля Toyota Land Cruiser, прибывшего в адрес гражданина КР Т. у. Б. На стикерах указан июнь 2019 года. Однако, по данным официального дилера, машина выпущена в марте 2017-го.

Сумма причитающихся таможенных платежей в этом случае составляет 1 миллион 496 тысяч 41 сом.

Факты зарегистрированы в АИС ЖУИ ЕРП. Материалы переданы в следственное управление Таможенной службы. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/339281/
просмотров: 195
