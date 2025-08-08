Приговор обвиняемому в жестоком убийстве Айжан Алыкуловой оставлен в силе

Коллегия по уголовным делам Бишкекского городского суда оставила в силе приговор в отношении обвиняемого в жестоком убийстве Айжан Алыкуловой. Ранее решением судьи Первомайского районного суда столицы Чолпонай Уметалиевой Кирилл Дамиров получил 15 лет лишения свободы.

По словам адвокатов потерпевшей стороны, горсуд рассмотрел апелляционные жалобы, в том числе и самого обвиняемого, и постановил оставить приговор первой инстанции в силе. Это решение начало действовать.

Напомним, 39-летнюю Айжан Алыкулову нашли мертвой в ее квартире в Бишкеке в феврале 2024 года. Единственным подозреваемым, по версии следствия, стал ее бывший жених Кирилл Дамиров. По словам адвокатов, женщину били кулаками и ногами по лицу, голове, ребрам, душили и таскали за волосы. На теле убитой было множество травм. Причиной смерти стал отек мозга.

У Айжан Алыкуловой остался 13-летний сын.

Ранее адвокат семьи погибшей Индира Саутова отмечала, что обвиняемый, вероятно, осознавал — травмы, которые он наносит по жизненно важным органам, могут привести к летальному исходу. Кирилл Дамиров признал вину частично, в своем последнем слове на процессе он попросил прощения у семьи Айжан Алыкуловой.