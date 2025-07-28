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Происшествия

На юго-западе Германии сошел с рельсов пассажирский поезд: есть погибшие

На юго-западе Германии сошел с рельсов пассажирский поезд. Как минимум три человека погибли и 34 пострадали в аварии, сообщает местная газета Schwäbische.

Три пассажира госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщают экстренные службы. Предварительная причина аварии — сошедший на рельсы оползень. Перед крушением поезда в регионе прошли сильные штормы с проливными дождями. Движение поездов по железнодорожной линии между Ридлингеном и Мундеркингеном перекрыто.

По данным Bild, авария произошла с поездом, следовавшим по маршруту 55 в направлении Ульма. Согласно расписанию, он отправился в 17.33 из Зигмарингена с остановками в Менгене и Хербертингене.

Передняя часть состава поезда сошла с рельсов влево. После чего вагоны пролетели примерно 5 метров вверх по склону и врезались в деревья.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/337642/
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