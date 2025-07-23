13:09
USD 87.45
EUR 101.82
RUB 1.12
Происшествия

На Иссык-Куле взыскали 11 миллионов сомов за нарушения после трансформации земли

Прокуратура Иссык-Кульского района возместила в доход государства 11 миллионов 170 тысяч 745 сомов. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что нарушения были выявлены на территории айыл окмоту Тору-Айгыр—Тамчи, где 855 гектаров земель были переведены в категорию земель промышленности, транспорта, связи, обороны и энергетики для строительства солнечной электростанции.

По данным надзорного органа, в результате бездействия местных государственных органов не были возмещены сельскохозяйственные потери.

На основании прокурорского акта в доход государства возмещено более 11 миллионов сомов.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/337213/
просмотров: 232
Версия для печати
Материалы по теме
AY YOLA поблагодарила за теплый прием: Кыргызстан в нашем сердце!
Власти Иссык-Кульской области прокомментировали видео с аварийным пирсом
Пляж усыпан саранчой, сообщают отдыхающие в Караколе
Милиционер спас пятерых подростков, тонувших в озере Иссык-Куль
Восстановление популяции. В конце июля в дикую природу КР выпустят джейранов
На побережье Иссык-Куля усилена безопасность: заработал новый пункт милиции
На Иссык-Куле водителя скутера, сбившего 7-летнего ребенка, арестовали
Пляж не частная лавочка! Полпред устроил проверку пансионатов Иссык-Куля
После спора из-за мусора пляж на Иссык-Куле закрыли бетонными блоками
Мощный сель в Тонском районе: поток размыл дорогу, движение перекрыто
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 4&nbsp;балла в&nbsp;эпицентре В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 4 балла в эпицентре
В&nbsp;Бишкеке задержаны подозреваемые в&nbsp;мошенничестве с&nbsp;виртуальными активами В Бишкеке задержаны подозреваемые в мошенничестве с виртуальными активами
На&nbsp;Иссык-Куле задержан гражданин за&nbsp;введение в&nbsp;оборот синтетических сетей На Иссык-Куле задержан гражданин за введение в оборот синтетических сетей
Фальшивые &laquo;Кола&raquo; и&nbsp;&laquo;Пепси&raquo; разливались в&nbsp;подпольном цехе в&nbsp;Аксы Фальшивые «Кола» и «Пепси» разливались в подпольном цехе в Аксы
Бизнес
Образование на&nbsp;высоте: &laquo;Банк Компаньон&raquo; поддержал пять &laquo;Садиков на&nbsp;джайлоо&raquo; Образование на высоте: «Банк Компаньон» поддержал пять «Садиков на джайлоо»
&laquo;Банк Компаньон&raquo; наградил победителей акции для предпринимателей «Банк Компаньон» наградил победителей акции для предпринимателей
Сервис Pay,Da! от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo;&nbsp;&mdash; увеличьте продажи с&nbsp;рассрочкой без переплат Сервис Pay,Da! от «Оптима Банка» — увеличьте продажи с рассрочкой без переплат
&laquo;Специальное предложение&raquo; от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; свобода быть на&nbsp;связи всегда и&nbsp;везде «Специальное предложение» от MEGA — свобода быть на связи всегда и везде
23 июля, среда
13:02
На трассе Бишкек — Ош в Таш-Кумыре произошло страшное ДТП с бензовозом На трассе Бишкек — Ош в Таш-Кумыре произошло страшное Д...
13:00
В Бишкеке будет жарко. Прогноз погоды на 24-27 июля
12:44
Извещения о налоге на жилые дома и придомовые участки направят до 1 августа
12:42
США вводят новый визовый сбор для туристов и наемных рабочих в размере $250
12:27
Мотосообщество требует легализации и новых правил для скутеров и мопедов