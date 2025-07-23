На Иссык-Куле взыскали 11 миллионов сомов за нарушения после трансформации земли

Прокуратура Иссык-Кульского района возместила в доход государства 11 миллионов 170 тысяч 745 сомов. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что нарушения были выявлены на территории айыл окмоту Тору-Айгыр—Тамчи, где 855 гектаров земель были переведены в категорию земель промышленности, транспорта, связи, обороны и энергетики для строительства солнечной электростанции.

По данным надзорного органа, в результате бездействия местных государственных органов не были возмещены сельскохозяйственные потери.

На основании прокурорского акта в доход государства возмещено более 11 миллионов сомов.