В Бишкеке 31,9 миллиона сомов потрачены впустую на «благоустройство» сквера

Государственный комитет национальной безопасности выявил масштабную коррупцию, связанную с тендером на благоустройство сквера в МТУ «Новопавловка» (новая часть Бишкека). Установлено, что более 31,9 миллиона сомов потратили на работы, которые фактически не выполнены или выполнены некачественно, что привело к плачевному состоянию объекта, сообщил пресс-центр ГКНБ.

Детали выявленной схемы

В июле 2024 года муниципальное территориальное управление (МТУ) «Новопавловка» провело тендер на благоустройство сквера площадью 1,1 гектар по улице Фрунзе. Изначальная сумма тендера составляла более 29 миллионов сомов. Подрядчиком выбрали ОсОО «Орбитал Строй». С учетом дополнительных работ на 2,8 миллиона сомов, общая стоимость проекта достигла 31 миллиона 910 тысяч 840 сомов.

Однако, как показала проверка, фактически работы по благоустройству либо не выполнены вовсе, либо сделаны крайне некачественно. Аудиторская проверка выявила ущерб в 5 миллионов 200 тысяч сомов.

Отсутствие контроля и последствия

Расследование ГКНБ установило, что отсутствие должного контроля со стороны руководства Ленинской районной администрации позволило подрядчику, ОсОО «Орбитал Строй», выполнить работы с целью получения максимальной прибыли, пренебрегая качеством и объемом.

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Более того, МП «Зеленхоз» отказалось принять сквер на баланс, поскольку поливная система была подключена к питьевой воде, несмотря на запрет. При этом муниципальное предприятие не обеспечило полив высаженных растений, что привело к их гибели.

В результате халатности ответственных лиц, сквер, на который потратили почти 32 миллиона сомов, находится в заброшенном состоянии, а государственные средства оказались потрачены впустую.

По данному факту задержаны:

Р. Э. А. — заместитель руководителя МТУ «Новопавловка».

Д. Ж. Д. — директор ОсОО «Орбитал Строй» (подрядчик).

С. Г. С. — технадзор Ленинской районной районной администрации.

Как сообщил источник 24.kg в правоохранительных органах, задержанный сегодня вице-мэр Бишкека Жамалбек Ырсалиев также причастен к данной схеме.