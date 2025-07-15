Министерство внутренних дел сообщает, что видеозаписи с выступлением руководителей центрального аппарата МВД, распространяющиеся в интернете – фейк, сгенерированный искусственным интеллектом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Министерство призывает граждан критически относиться к распространяемой в интернете информации, особенно к сомнительным материалам. Если информация вызывает недоверие, МВД рекомендует обращаться к официальным источникам.

Ведомство инициировало проверку по факту распространения фейкового видео. По результатам будет дана правовая оценка.