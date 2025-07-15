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Происшествия

МВД: Видеообращения от лица милиционеров — фейк

Министерство внутренних дел сообщает, что видеозаписи с выступлением руководителей центрального аппарата МВД, распространяющиеся в интернете – фейк, сгенерированный искусственным интеллектом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Министерство призывает граждан критически относиться к распространяемой в интернете информации, особенно к сомнительным материалам. Если информация вызывает недоверие, МВД рекомендует обращаться к официальным источникам.

Ведомство инициировало проверку по факту распространения фейкового видео. По результатам будет дана правовая оценка.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/336250/
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