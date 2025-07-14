Шестерых доставили в милицию после драки на пляже в Чок-Тале

Шестерых человек доставили в милицию после драки на пляже в селе Чок-Тал. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

В соцсетях распространили видео драки на пляже Центра отдыха Palm Beach. В описании под видео говорилось, что отдыхающие подрались с охраной ЦО.

В милиции рассказали, что на место инцидента сразу прибыла следственно-оперативная группа, которая задержала и доставила в следственную службу шестерых участников драки. Устанавливаются обстоятельства и другие участники инцидента.