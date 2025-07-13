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Происшествия

Крушение самолета в Индии. Обнародован промежуточный отчет о авиакатастрофе

Авиационные власти Индии опубликовали промежуточный отчет о катастрофе Boeing 787 Air India. Об этом сообщает Channel News Asia.

из архива
Фото из архива. 12 июня возле аэропорта Ахмедабада в индийском штате Гуджарат потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Air India

Отчет основан на данных бортовых самописцев и камер видеонаблюдения. Как и сообщали эксперты ранее, основное внимание приковано не к самолету, а к действиям пилотов.

Из отчета следует, что командир (56 лет, 15 тысяч 500 часов налета) выполнял роль контролирующего пилота, второй пилот (32 года, 3 тысячи 403 часа налета) — пилотировал. Оба прошли медосмотр и были в нормальном состоянии. Взлетная масса самолета и уровень заправки топливом соответствовали норме.

Хронология событий:

08:07:37 UTC — начало разбега.

08:08:39 — успешный отрыв от взлетно-посадочной полосы при скорости 155 узлов.

08:08:42 — достигнута максимальная скорость 180 узлов, после чего оба топливных крана были переведены в положение CUTOFF (выкл.) с интервалом в одну секунду. Один из пилотов спросил другого об этом, тот ответил, что ничего не делал. На видеозаписи с аэродрома видно, что аварийная турбина (RAT) активировалась практически сразу после взлета, а самолет начал терять высоту, не успев даже преодолеть границы аэродромного ограждения.

08:08:47 — обороты двигателей упали ниже минимальных.

08:08:52 — краны были возвращены в положение RUN (вкл.), начался автоматический перезапуск двигателей.

08:09:05 — сигнал бедствия MAYDAY и столкновение со зданием.

Как говорят эксперты, главный вопрос после отчета — чем руководствовался пилот, намеренно перекрывший подачу топлива к двигателям на критически важном этапе взлета. Отмечается, что сделать это по ошибке практически невозможно из-за расположения и устройства этих переключателей.

На бортовом самописце кабины пилота слышно, как один пилот спрашивает другого, почему он перекрыл топливо, но тот ответил, что не делал этого.

На месте крушения оба топливных переключателя были найдены в рабочем положении, но в отчете говорится о признаках их повторного включения перед крушением на малой высоте.

Напомним, 12 июня возле аэропорта Ахмедабада в индийском штате Гуджарат потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Air India. Борт выполнял рейс AI171 из Ахмедабада в Лондон. Экипаж подал сигнал бедствия практически сразу после взлета. Boeing рухнул на жилые постройки. На борту находились 242 человека. Среди них — 169 граждан Индии, 53 британца, 7 португальцев и 1 канадец. Ранее сообщалось, что все они и члены экипажа погибли. Общее число жертв достигло 310 человек.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/336046/
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