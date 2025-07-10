На Иссык-Куле собрали экстренный штаб из-за угрозы селей и сильных дождей

В Иссык-Кульской области состоялось экстренное совещание гражданской обороны под руководством первого заместителя полпреда президента в регионе Данияра Арпачиева и начальника областного управления МЧС, полковника Мирлана Карабаева. Об этом сообщает пресс-центр МЧС КР.

Поводом для заседания стала экстренная информация о проливных дождях, прошедших и ожидаемых с 7 по 11 июля. Участники обсудили текущую ситуацию в регионе и готовность служб к возможным чрезвычайным ситуациям.

Были заслушаны отчеты о последствиях селевых потоков в Тюпском и Тонском районах, а также выявлены недочеты в работе отдельных структур. Полковник Мирлан Карабаев подчеркнул, что несмотря на заблаговременные предупреждения МЧС о рисках схода селей, в некоторых районах ограничились лишь формальной отпиской, не предприняв реальных действий.

Он также отметил, что точность метеопрогнозов, предоставляемых МЧС, на сегодняшний день достигает 95 процентов, и при поступлении экстренного предупреждения все службы должны четко знать алгоритм действий.

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В свою очередь Данияр Арпачиев заявил, что к руководителям районов, не выполнившим поставленные задачи, будут применены жесткие меры. Он подчеркнул, что подобная халатность недопустима и не должна повторяться.

Согласно решению штаба, в ближайшие дни на местах начнутся проверки исполнения протокольных поручений — они будут проведены специальной комиссией.