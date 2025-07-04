Государству возвращены здание и участок в 7-м микрорайоне Бишкека

Проверкой, проведенной Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики, установлено, что земельный участок площадью 0,11 гектара и нежилое помещение в 7-м микрорайоне города Бишкека ранее были незаконно переданы в частную собственность одному из акционерных обществ с нарушением земельного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

По ее данным, по результатам принятых прокурорских мер указанное имущество стоимостью 80 миллионов сомов возвращено в государственную собственность.

Фото ГП КР. Здание с участком

Генеральная прокуратура продолжает работу по возврату объектов, незаконно выведенных из государственной собственности, включая объекты социального назначения.