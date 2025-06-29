Прорыв озера Такыр-Тор. В селе Алмалуу укрепили электрические опоры

В селе Алмалуу укрепили электрические опоры после прорыва высокогорного озера Такыр-Тор. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По ее данным, сотрудники РЭС провели работы по укреплению оснований электрических опор в селе, устранив потенциальные угрозы.

На автодороге Бишкек — Кой-Таш — Иссык-Ата продолжается дежурство сотрудников подразделений ведомства. Продолжаются работы по расчистке затопленных территорий.

Поток воды остается на том же уровне — 3-4 кубических метра в секунду.

Напомним, озеро Такыр-Тор в Иссык-Атинском районе Чуйской области прорвало 27 июня. Глава кабмина Адылбек Касымалиев совершил облет зоны. По поручению министра ЧС Бообека Ажикеева эвакуированы жители сел Алмалуу, Горная Серафимовка и Нижняя Серафимовка. В безопасные места выведено около 950 человек, включая людей с инвалидностью.