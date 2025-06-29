11:21
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Происшествия

Прорыв озера Такыр-Тор. В селе Алмалуу укрепили электрические опоры

В селе Алмалуу укрепили электрические опоры после прорыва высокогорного озера Такыр-Тор. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По ее данным, сотрудники РЭС провели работы по укреплению оснований электрических опор в селе, устранив потенциальные угрозы.

На автодороге Бишкек — Кой-Таш — Иссык-Ата продолжается дежурство сотрудников подразделений ведомства. Продолжаются работы по расчистке затопленных территорий.

Поток воды остается на том же уровне — 3-4 кубических метра в секунду.

Напомним, озеро Такыр-Тор в Иссык-Атинском районе Чуйской области прорвало 27 июня. Глава кабмина Адылбек Касымалиев совершил облет зоны. По поручению министра ЧС Бообека Ажикеева эвакуированы жители сел Алмалуу, Горная Серафимовка и Нижняя Серафимовка. В безопасные места выведено около 950 человек, включая людей с инвалидностью.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/334593/
просмотров: 264
Версия для печати
Материалы по теме
Прорыв озера. В Иссык-Атинском районе ввели режим чрезвычайной ситуации
Прорыв озера Такыр-Тор. Дорога между селами остается закрытой
Прорыв озера. В Нижне-Серафимовский дом-интернат вернулись его подопечные
Прорыв озера Такыр-Тор. Эвакуированные временно размещены в других селах
Опасность повторного прорыва озера Такыр-Тор сохраняется — глава МЧС
Прорыв озера Такыр-Тор. На место вылетел глава кабмина
Прорыв озера в Иссык-Атинском районе: эвакуируют жителей трех сел
Прорыв трубы в центре Бишкека. Десятки многоэтажных домов остались без воды
В Бишкеке продолжают проверки теплосетей: жителей просят быть осторожными
МЧС провело аэровизуальное обследование селевых врезов, горных озер и ледников
Популярные новости
Борт&nbsp;S7, летевший из&nbsp;Бишкека, совершил жесткую посадку в&nbsp;аэропорту Новосибирска Борт S7, летевший из Бишкека, совершил жесткую посадку в аэропорту Новосибирска
Прорыв озера в&nbsp;Иссык-Атинском районе: эвакуируют жителей трех сел Прорыв озера в Иссык-Атинском районе: эвакуируют жителей трех сел
Член ОПГ Тоха спрятал много оружия. Милиция нашла их&nbsp;при помощи металлоискателя Член ОПГ Тоха спрятал много оружия. Милиция нашла их при помощи металлоискателя
Режут шины. Водители турфирм&nbsp;КР жалуются на&nbsp;действия коллег из&nbsp;Казахстана Режут шины. Водители турфирм КР жалуются на действия коллег из Казахстана
Бизнес
Новый рейс из&nbsp;Алматы в&nbsp;Тамчи открыла &laquo;Асман Эйрлайнс&raquo; Новый рейс из Алматы в Тамчи открыла «Асман Эйрлайнс»
Какой вы&nbsp;покупатель? Тест Какой вы покупатель? Тест
Проведите выходные с&nbsp;большим футболом&nbsp;&mdash; смотрите вместе с&nbsp;Saima + O!TV Проведите выходные с большим футболом — смотрите вместе с Saima + O!TV
Это возможно? Как наши сограждане получают кредиты в&nbsp;России Это возможно? Как наши сограждане получают кредиты в России
29 июня, воскресенье
11:00
Сырная дилемма: нутрициолог о плюсах и минусах популярного продукта Сырная дилемма: нутрициолог о плюсах и минусах популярн...
10:30
Закат Америки и провальное президентство Трампа. Новый лидер — Китай
10:29
Прорыв озера Такыр-Тор. В селе Алмалуу укрепили электрические опоры
10:00
Что ждет бишкекчан в ближайшие дни. Прогноз погоды на 30 июня — 2 июля
09:30
Температурные рекорды. Самым теплым 29 июня в Бишкеке было в 2022 году
28 июня, суббота
23:47
В Канаде нашли камни возрастом 4,16 миллиарда лет — одни из древнейших на Земле