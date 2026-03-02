Жители МТУ «Аламедин» жалуются на состояние улицы Набережной

В муниципальном территориальном управлении «Аламедин» жители бьют тревогу из-за ситуации, сложившейся на улице Набережной. Об этом они сообщили 24.kg.

Весной 2025 года на территории, где ранее располагался пункт приема и первичной обработки шерсти, началась масштабная реконструкция. В настоящее время на этом месте размещены складские помещения.

По словам местных жителей, летом 2025 года вдоль забора территории была полностью перерыта улица Набережная. Здесь проложили трубы водоснабжения и установили несколько люков. При этом, как отмечают сельчане, все коммуникации проведены именно вдоль границы складской территории — от начала до конца участка.

Фото читателей

«Конечной точкой проложенных труб стали три возвышающихся люка. Уже несколько дней из них вытекает вода. На дороге образовались не просто лужи, а настоящие озера», — сообщают жители.

По их словам, после проведения работ дорогу так и не привели в порядок — поверхность не выровняли даже грейдером. В сочетании с постоянным подтоплением это сделало передвижение по улице Набережной практически невозможным. Улица проходит вдоль реки Аламедин, и теперь доступ к прибрежной зоне серьезно затруднен.

Также жители обращают внимание на общее состояние территории вдоль реки, заявляя о захламленности русла и отсутствии должного контроля.

Сельчане выражают недоумение бездействием местных властей, учитывая, что происходящее находится всего в нескольких сотнях метров от здания Аламединской администрации.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.