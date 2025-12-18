В Бишкеке прорвало трубу и затопило улицу

В столице на улице Манасчи Сагынбая, 141 17 декабря прорвало трубу и затопило улицу. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

В пресс-службе МП «Бишкекводоканал» 24.kg сказали, что строительная компания «Азия Строй Комплекс» проводила трубопровод, который не состоит на балансе предприятия.

«Вчера по заявке аварийная бригада «Бишкекводоканала» выехала на место аварии. На данный момент ее закрыли с улицы Исанова. Сейчас там производят земляные работы по устранению аварии на водопроводной линии диаметром 200 миллиметров», — отметили в МП.