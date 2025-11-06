В Бишкеке на пересечении улиц Осмонкула и Огонбаева сегодня произошел прорыв пожарного гидранта на водопроводных сетях. Как сообщили в МП «Бишкекводоканал», вода под давлением поднялась фонтаном, из-за чего участок временно оказался подтоплен.

Аварийная бригада оперативно прибыла на место и приступила к ремонтно-восстановительным работам на трубопроводе диаметром 400 милиметров. Подача воды была перекрыта, разлив локализован.

В «Бишкекводоканале» отметили, что подобные инциденты нередко связаны с изношенностью коммуникаций и перепадами давления в сети. Восстановление водоснабжения в ближайших домах будет произведено после стабилизации системы.