18:05
USD 87.45
EUR 100.76
RUB 1.08
Происшествия

Фонтан на дороге — коммунальщики устранили прорыв в Бишкеке

В Бишкеке на пересечении улиц Осмонкула и Огонбаева сегодня произошел прорыв пожарного гидранта на водопроводных сетях. Как сообщили в МП «Бишкекводоканал», вода под давлением поднялась фонтаном, из-за чего участок временно оказался подтоплен.

Аварийная бригада оперативно прибыла на место и приступила к ремонтно-восстановительным работам на трубопроводе диаметром 400 милиметров. Подача воды была перекрыта, разлив локализован.

В «Бишкекводоканале» отметили, что подобные инциденты нередко связаны с изношенностью коммуникаций и перепадами давления в сети. Восстановление водоснабжения в ближайших домах будет произведено после стабилизации системы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/349944/
просмотров: 662
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке появятся новые современные общественные туалеты. Предлагаемые адреса
Помещение аптеки в центре Бишкека возвращено в муниципальную собственность
Мэрия Бишкека просит родителей следить за детьми во время каникул
Мэрия прокомментировала задержание наркоторговца, работавшего в акимиате
В Бишкеке задержали наркогруппу: среди участников — сотрудник акимиата
Массовое отравление школьников. Комментарий мэрии Бишкека
Мэр проинспектировал стройки Бишкека: арена, парковки и новая школа
Жители Бишкека жалуются на опасный люк и некачественный ремонт дороги
В Бишкеке проводится демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций
Что делать людям на остановках без остановки в Бишкеке?
Популярные новости
В&nbsp;Чуйской области задержан дроппер В Чуйской области задержан дроппер
Помогали избежать наказания. ГКНБ задержал психолога и&nbsp;милиционера Помогали избежать наказания. ГКНБ задержал психолога и милиционера
На&nbsp;объездной дороге в&nbsp;яму, не&nbsp;огражденную лентами, упала машина На объездной дороге в яму, не огражденную лентами, упала машина
На&nbsp;Тоо-Ашуу из-за снегопада огромные пробки и&nbsp;конфликты между водителями На Тоо-Ашуу из-за снегопада огромные пробки и конфликты между водителями
Бизнес
Бизнес без границ: смарт POS-терминал 3-в-1 от&nbsp;MegaPay Бизнес без границ: смарт POS-терминал 3-в-1 от MegaPay
Elite House запускает &laquo;Оранжевую пятницу x4&raquo;&nbsp;&mdash; время теплых цен Elite House запускает «Оранжевую пятницу x4» — время теплых цен
&laquo;Айыл Банк&raquo; представил&nbsp;KP на&nbsp;региональном круглом столе UNEPFI в&nbsp;Брюсселе «Айыл Банк» представил KP на региональном круглом столе UNEPFI в Брюсселе
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: связь премиум-класса и&nbsp;особые условия в&nbsp;KARVEN Тариф Exclusive от MEGA: связь премиум-класса и особые условия в KARVEN
6 ноября, четверг
18:02
Кандидату в депутаты отказали в регистрации из-за религиозной деятельности Кандидату в депутаты отказали в регистрации из-за религ...
18:02
Здание бывшего кинотеатра «Чатыр-Куль» в Бишкеке тушат четыре пожарных расчета
17:45
В Бишкеке загорелось здание бывшего кинотеатра «Чатыр-Куль»
17:06
Камчыбек Ташиев вручил ключи от новых домов шести семьям в Балыкчи
16:37
Министр энергетики проверил строительство солнечной электростанции на Иссык-Куле