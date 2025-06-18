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Эскалация. МИД вновь призывает кыргызстанцев покинуть Иран и Израиль

В связи с нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке МИД Кыргызстана вновь рекомендует соотечественникам временно воздержаться от поездок в Исламскую Республику Иран и Государство Израиль, а также покинуть указанные страны до нормализации обстановки.

Гражданам КР, планирующим посетить государства Ближнего Востока или покинуть их, рекомендуется учитывать действующие ограничения на авиасообщение и отслеживать информационные сообщения заграничных учреждений Кыргызской Республики, местных органов власти и авиакомпаний.

Важные контакты:

  • посольство КР в Государстве Катар: +97450667001;
  • посольство КР в Государстве Кувейт: +96551702180;
  • посольство КР в Исламской Республике Иран: +989352505226;
  • Генеральное консульство КР в Дубае (ОАЭ): +971588813567;
  • посольство КР в Объединенных Арабских Эмиратах: +97125584955;
  • посольство КР в Королевстве Саудовская Аравия: +966583769945;
  • посольство КР в Турецкой Республике: +905456896800.

Напомним, ситуация в зоне конфликта между Израилем и Ираном остается более чем напряженной. Стороны не прекращают обстрел ракетными ударами. Есть пострадавшие и погибшие с обеих сторон.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/333153/
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