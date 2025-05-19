В Ошской области браконьеры застрелили двух редких горных козлов

На джайлоо Кашка-Суу Кара-Кульджинского района Ошской области неизвестные лица незаконно застрелили двух горных козлов. Нарушение было выявлено в ходе спецрейда, проведенного 14 мая. Об этом сообщили в организации «Nabu Кыргызстан».

Операция была организована на основании оперативной информации и проведена совместно группой «Барс-2» «NABU Кыргызстан», сотрудниками Пограничной службы ГКНБ, охотничьими специалистами Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кара-Кульджинского и Алайского районов, а также инспекторами экологического надзора.

В ходе проверки в приграничной зоне были обнаружены останки двух диких козлов — мясо и черепа животных. На месте был составлен акт, а улики переданы в РОВД Кара-Кульджи для дальнейшего расследования. Сейчас ведется работа по установлению причастных лиц.

Согласно законодательству Кыргызской Республики, за отстрел одного горного козла нарушитель обязан уплатить 20 тысяч сомов административного штрафа и компенсировать ущерб в размере 300 тысяч сомов. В данном случае ущерб составил 600 тысяч сомов.