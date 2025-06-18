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На Иссык-Куле спасли беркутов: хищников держали у себя сельские жители

В селе Боконбаево Тонского района Иссык-Кульской области сотрудники «NABU Кыргызстан» совместно с инспекторами регионального управления Министерства природных ресурсов и экологии провели рейд, в ходе которого были изъяты семь беркутов, незаконно содержащихся в частных домах.

Как сообщили в организации, четырех птиц после осмотра отпустили обратно в дикую природу. Оставшиеся три — птенец беркута, а также взрослый ястреб-могильник и его птенец — были переданы под опеку «NABU Кыргызстан». Сейчас они находятся в реабилитационном центре для диких животных «Сулуу-Терек» в Кеминском районе.

По факту незаконного содержания диких хищников были составлены четыре административных протокола. Виновным лицам назначены штрафы.

Помимо рейдовой операции, специалисты провели разъяснительную работу с местными жителями о важности охраны дикой природы и бережного отношения к животным.

Организация «NABU Кыргызстан» напомнила, что все виды хищных птиц, в том числе беркуты и ястребы, находятся под государственной охраной, а незаконное их содержание карается по закону.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/333088/
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