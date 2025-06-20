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Общество

На озере Сон-Куль у браконьеров изъяли оружие и километры рыболовных сетей

В ходе рейда на озере Сон-Куль экологи изъяли 2,5 километра браконьерских сетей, оружие и снасти, а также задержали троих мужчин без разрешительных документов на огнестрельное оружие. Об этом сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

По ее данным, нарушителей обнаружили на Бычан жайлоо со стороны Ак-Талинского района. У еще двух граждан, имевших оружие, выявили нарушения условий его хранения — их оштрафовали на 25 тысяч сомов каждого. 

Кроме того, инспекторам удалось спасти около 50 рыб, которых освободили из сетей и выпустили в озеро. Все изъятые снасти, включая 2 тысячи 500 метров сетей, уничтожены. Оформлены два административных протокола.

В Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора подчеркивают: Сон-Куль — особо охраняемая природная территория, где полностью запрещены охота и несанкционированный лов. Рейды в этом районе будут продолжены.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333518/
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