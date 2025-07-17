На Иссык-Куле провели масштабную операцию по борьбе с браконьерством

С 13 по 15 июля 2025 года в Иссык-Кульской области прошла масштабная операция по борьбе с браконьерством. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.
Операция успешно проведена сотрудниками Главного управления уголовного розыска и милиции Иссык-Кульской области под руководством заместителя министра внутренних дел, генерал-майора милиции Нурбека Абдиева и начальника УВД Иссык-Кульской области, генерал-майора милиции Мурата Боронова.
В ее рамках проведены обыски по адресам предполагаемых браконьеров, а также обследована акватория озера, где обнаружены и извлечены старые сети.
Обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств:
- синтетические сети — 130 штук (общей длиной 13 тысяч метров);
- огнестрельное оружие — 18 единиц (в том числе 2 пневматических);
- боеприпасы — 157 штук различных видов;
- рыба — 288 особей (сиг, форель, чебак);
- лодки — 11 единиц;
- ловушки — 15 штук;
- факты, связанные с наркотическими веществами — 2 случая;
- шкуры и рога диких животных — 20 штук;
- капканы — 19 штук.
Ведется следствие.