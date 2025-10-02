14:47
Общество

В Беш-Ташском государственном природном парке зафиксировали диких животных

В сентябре в Беш-Ташском государственном природном парке с помощью установленных фотоловушек зафиксировали представителей редких видов диких животных. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды.

Среди них снежный барс, архар, сибирский горный козел, волк, лиса и другие виды.

В ведомстве подчеркнули, что данный мониторинг проводят с целью сохранения биологического разнообразия природного парка и научного наблюдения за численностью животных. Полученные с фотоловушек материалы станут основой для будущей экологической политики и мер по их охране.

Справка 24.kg

Беш-Ташский государственный природный парк создан в 1996 году для сохранения природного комплекса и биологического разнообразия Северо-Западного Кыргызстана. Парк расположен в Таласской долине на северных склонах Таласского Ала-Тоо и занимает площадь 32 тысячи 411 гектаров.

На его территории произрастает более 800 видов высших растений, из которых 28 видов представлены лесами и кустарниками. Животный мир также богат и разнообразен: косуля, лисица, куница, рысь, улар, снежный барс, туркестанская рысь, беркут, сапсан, балобан и другие. В реке Беш-Таш обитает редкий вид рыбы — жилингир.

В ближайшие годы парк также рассматривается как территория экологического отдыха для местных жителей и иностранных туристов. 
https://24.kg/obschestvo/345713/
