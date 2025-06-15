Незаконная ловля рыбы. В МВД рассказали, сколько уголовных дел возбуждено

С начала июня на Иссык-Куле возбуждено 12 уголовных дел по статье 310 («Незаконная охота или добыча рыбы либо других водных животных») УК КР. Рейды проходят в рамках усиленных мер по охране окружающей среды, сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, туристическо-экологическая милиция и другие подразделения УВД области проводят рейды в прибрежной зоне, заливах и устьях рек, где чаще всего фиксируются экологические нарушения.

В указанный период в Иссык-Кульской области изъято 109 синтетических рыболовных сетей, добровольно сданы 22 лодки, еще 6 лодок были изъяты в ходе обысков.

Некоторые местные жители, занимавшиеся незаконным выловом, добровольно отказались от противоправной деятельности и сдали снаряжение, отметили в ведомстве.