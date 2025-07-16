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Происшествия

Из озера Иссык-Куль вытащили более километра браконьерских сетей

На озере Иссык-Куль продолжаются регулярные мероприятия по борьбе с браконьерством. В ходе рейда из воды извлекли 1 тысячу 150 метров синтетических сетей. Об этом сообщила пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

В ходе проверки 300 метров сетей обнаружили в районе села Тору-Айгыр, 400 метров - в районе села Өрүктү, 450 метров - в районе села Кожояр.

По данным милиции, изъятые снасти представляют угрозу для водных обитателей и нарушают экологический баланс озера.

УВД Иссык-Кульской области
Фото УВД Иссык-Кульской области. Браконьерские сети

Главными целями данных рейдов являются предотвращение браконьерства и сохранение водных ресурсов.

Жителей и гостей региона призывают при обнаружении браконьерской деятельности обращаться в милицию или звонить по номеру 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/336358/
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