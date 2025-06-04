Браконьеры с распознаванием лиц. Башни экоконтроля устанавливают на Иссык-Куле

Башни экологического контроля устанавливают на Иссык-Куле. Об этом сообщили в УВД региона.

Отмечается, что в Тюпском и Иссык-Кульском районах начальник областного управления внутренних дел Мурат Боронов провел рейд на заливах.

Цель — усиление контроля за состоянием экологии и противодействие браконьерству. Милиционеры использовали моторные лодки, квадроциклы и дроны.

Глава УВД отметил, что подразделения внутренних дел региона полностью обеспечены необходимой техникой. «Запрещено, чтобы хоть метр незаконных синтетических сетей попал в воды озера», — подчеркнул он.

Объявлено о введении в эксплуатацию современных башен экологического контроля в селах Кудургу и Тогуз-Булак. Устройства оснащены бипектральными видеокамерами Hikvision, которые способны распознавать лица на расстоянии до 5 километров, фиксировать тепловые сигналы на 7 километров и вести наблюдение на расстоянии до 14 километров.

Ранее жители Тонского района пообещали прекратить незаконную ловлю рыбы и добровольно отдали моторные лодки сотрудникам правоохранительных органов.

Напомним, ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев во время визита в Иссык-Кульскую область потребовал от силовых структур решительных действий по борьбе с браконьерством. Он подчеркнул, что экология озера должна быть под особой защитой государства и нарушители будут строго наказываться.