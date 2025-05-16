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Происшествия

Мужчина уснул в своем авто и cкончaлся на автомойке в Бишкеке

В Сети распространилось видео, на котором автор ролика рассказывает, что на автомойке в припаркованном авто нашли тело мужчины. По его словам, водитель уснул в машине и задохнулся из-за жары.

В пресс-службе УВД Ленинского района рассказали 24.kg, что инцидент произошел накануне, 15 мая, на автомойке по улице Алтымышева. В 13.25 в милицию сообщили, что в одном из авто лежит мужчина без сознания.

Правоохранители, прибыв на место, разбили стекло авто. Медики констатировали смеpть мужчины. Им оказался 46-летний С.А. На теле следов насильcтвенной смеpти нет. Для установления причин смерти назначены соответствующие судебно-медицинские экспертизы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/329332/
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