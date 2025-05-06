Продали дом без документов. Милиция задержала двух подозреваемых в мошенничестве

Сотрудники ГУВД Чуйской области задержали двух подозреваемых в совершении мошенничества в особо крупном размере, связанного с земельными участками. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В феврале в ГУВД Чуйской области обратилась женщина, которая сообщила, что через интернет-платформу «Лалафо» ей обманным путем продали жилой дом, расположенный в селе Кара-Жыгач Аламединского района за 2 миллиона 602 тысячи 500 сомов. Женщине пообещали в течение месяца предоставить правоустанавливающие документы, но этого не случилось.

В ходе следствия сотрудники милиции задержали двух женщин, подозреваемых в мошенничестве, и водворили в ИВС. Данный факт зарегистрировали в ГУВД Чуйской области. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК КР.

В настоящее время устанавливается причастность задержанных к совершению других аналогичных преступлений. Следствие продолжается.