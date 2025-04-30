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Происшествия

В Бишкеке двух водителей оштрафовали за незаконную тонировку и СГУ

Автоинспекторы оштрафовали двух водителей за незаконную тонировку авто и установку СГУ (спецсигналы). Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД МВД КР.

В дежурную часть поступила информация от граждан о том, что полностью тонированные автомобили марок Lexus 470 и Hyundai передвигались по улице Горького с нарушениями ПДД. У внедорожника были установлены спецсигналы. Водители припарковались на автомойке, сняли свои госномера и ушли. На место прибыли автоинспекторы, которые обнаружили, что на одном из авто имеются неоплаченные штрафы на 20 тысяч сомов.

Оба были эвакуированы на штрафстоянку. Двух водителей оштрафовали — общая сумма составила 65 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/327892/
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