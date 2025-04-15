Смертельный Fly Jump. Дело владельца спорткомплекса прекращено

Уголовное дело в отношении владельца спорткомплекса Fly Jump Н. уулу А. прекращено. Информацию 24.kg подтвердили в пресс-службе Верховного суда КР.

Напомним, 6 июля 2024 года в спортивном комплексе Fly Jump в селе Татыр Аламединского района мужчина прыгнул с канатом с 25 метров. Во время прыжка трос оборвался, и Б.А., 1985 года рождения, упал на землю и от полученных травм он скончался на месте. Тогда возбудили дело по статье «Создание опасности для потребителей» УК КР. Правоохранителями был задержан владелец спорткомплекса Fly Jump 29-летний Н. уулу А.

«Постановлением Аламединского районного суда от 26 августа 2024 года уголовное дело в отношении Н. уулу А. прекращено на основании пункта 13 части 1 статьи 27 Уголовно-процессуального кодекса КР в связи с отказом законного представителя потерпевшего от поддержания частно-публичного обвинения и Н. уулу А. освобожден от уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

Кроме того, как добавили в пресс-службе Верховного суда КР, постановление Аламединского районного суда Чуйской области не было обжаловано.