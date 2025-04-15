16:57
USD 87.42
EUR 99.39
RUB 1.06
Происшествия

Смертельный Fly Jump. Дело владельца спорткомплекса прекращено

Уголовное дело в отношении владельца спорткомплекса Fly Jump Н. уулу А. прекращено. Информацию 24.kg подтвердили в пресс-службе Верховного суда КР.

Напомним, 6 июля 2024 года в спортивном комплексе Fly Jump в селе Татыр Аламединского района мужчина прыгнул с канатом с 25 метров. Во время прыжка трос оборвался, и Б.А., 1985 года рождения, упал на землю и от полученных травм он скончался на месте. Тогда возбудили дело по статье «Создание опасности для потребителей» УК КР. Правоохранителями был задержан владелец спорткомплекса Fly Jump 29-летний Н. уулу А.

«Постановлением Аламединского районного суда от 26 августа 2024 года уголовное дело в отношении Н. уулу А. прекращено на основании пункта 13 части 1 статьи 27 Уголовно-процессуального кодекса КР в связи с отказом законного представителя потерпевшего от поддержания частно-публичного обвинения и Н. уулу А. освобожден от уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

Кроме того, как добавили в пресс-службе Верховного суда КР, постановление Аламединского районного суда Чуйской области не было обжаловано.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/326079/
просмотров: 6017
Версия для печати
Материалы по теме
На Иссык-Куле за вымогательство задержан завотделом районного суда
В Бишкеке 14-летний школьник ударил одноклассницу. Она скончалась
Мандат Султанбая Айжигитова. Судебное заседание назначено на 23 апреля
Водителя, ударившего патрульного в Бишкеке, водворили в ИВС
В Бишкеке трое избили и ранили ножом мужчину. Подробности от ГУВД
Лишение мандата. Султанбай Айжигитов подал иск в суд против ЦИК
«За ложь подадим в суд». Жители «Киргизия-1» отреагировали на слова мэра о сносе
В Нижнечуйском в результате ДТП погиб 17-летний пассажир
Суд в США ввел временный запрет на отказ в финансировании РСЕ/РС
Радио «Свобода» подало в суд на медиаагентство USAGM
Популярные новости
В&nbsp;Россию из&nbsp;Кыргызстана вернули 16&nbsp;тысяч литров контрафактной молочной продукции В Россию из Кыргызстана вернули 16 тысяч литров контрафактной молочной продукции
В&nbsp;Кыргызстане ожидаются заморозки В Кыргызстане ожидаются заморозки
Задержаны сторонники Куренова. Пытались организовать массовые беспорядки Задержаны сторонники Куренова. Пытались организовать массовые беспорядки
МИД КР&nbsp;вызвал посла России из-за массовых задержаний кыргызстанцев в&nbsp;Москве МИД КР вызвал посла России из-за массовых задержаний кыргызстанцев в Москве
Бизнес
Запись в&nbsp;школу теперь онлайн! Простой способ оформить поступление через MegaPay Запись в школу теперь онлайн! Простой способ оформить поступление через MegaPay
Сорок дней без горячей воды? &laquo;БЛЕСК&raquo; решит эту проблему за&nbsp;день! Сорок дней без горячей воды? «БЛЕСК» решит эту проблему за день!
FOOD DREAM: современное оборудование меняет диагностику зрения FOOD DREAM: современное оборудование меняет диагностику зрения
Центр отдыха и&nbsp;жилья Ak&nbsp;Keme Issyk-Kul Resort станет крупнейшим в&nbsp;ЦА Центр отдыха и жилья Ak Keme Issyk-Kul Resort станет крупнейшим в ЦА
17 апреля, четверг
16:47
Фото- и дактилоскопическая проверка иностранцев в РФ: первые итоги эксперимента Фото- и дактилоскопическая проверка иностранцев в РФ: п...
16:28
Глава кабмина ознакомился с ходом строительства объектов в Караколе
16:20
Отбор на чемпионат мира по футболу. Матч КНДР — Кыргызстан пройдет в Эр-Рияде
16:18
Минобразования с сентября запустит онлайн-школу «Тунгуч»
16:11
Кыргызстан презентовал свою кандидатуру в Совбез ООН странам Латинской Америки