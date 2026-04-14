12:07
USD 87.45
EUR 102.22
RUB 1.14
Общество

В Бишкеке оштрафовали стройкомпанию за нарушение правил безопасности

Департамент государственного архитектурно-строительного контроля при Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КР на основании поступившего видеообращения провел оперативную проверку строительного объекта и принял соответствующие меры.

На видео показано, что при строительстве 12-этажного многофункционального комплекса, расположенного на пересечении улиц Ахунбаева и Тыналиева в Бишкеке, подрядчик не соблюдал правила технической безопасности.

В результате часть строительных материалов упала на землю, из-за чего был поврежден передний бампер автомобиля, припаркованного рядом со строительным объектом. Это создало угрозу безопасности граждан, однако пострадавших не зарегистрировано.

По итогам проверки строительной компании ОсОО «Беш-Сары К» был наложен штраф в размере 200 тысяч сомов, а также выданы обязательные предписания об устранении выявленных нарушений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/370231/
просмотров: 197
Версия для печати
14 апреля, вторник
12:03
Провести референдум о выходе Словении из НАТО предлагает спикер парламента Провести референдум о выходе Словении из НАТО предлагае...
12:00
В Кыргызстане запустили автоначисление налога: что изменилось для граждан
11:50
В Бишкеке оштрафовали стройкомпанию за нарушение правил безопасности
11:45
КР устанавливает дипотношения с Демократической Республикой Восточный Тимор
11:45
Конец эпохи сверхдержав