Агент 024

УОБДД: авто с мигалками у школы в Ленинском преследовало нарушителя ПДД

Управление обеспечения безопасности дорожного движения ГУВД Чуйской области прокомментировало видео, распространяемое в соцсетях, на котором автомобиль с мигалками якобы нарушает ПДД возле школы в селе Ленинском.

Читайте по теме
Милицейская машина едва не сбила детей на пешеходном переходе в селе Ленинском

По данным ведомства, 10 апреля около 11.00 сотрудники УОБДД остановили автомобиль марки Hyundai Sonata. Установлено, что водитель, двигаясь по улице Алма-Атинской в южном направлении, проигнорировал запрещающий сигнал светофора.

Патрульные начали преследование с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. Нарушителя удалось остановить в селе Ленинском Аламединского района.

В УОБДД подчеркнули, что момент, попавший на видео, связан именно с преследованием автомобиля. Специальные сигналы были включены заранее для обеспечения безопасности граждан, в том числе детей.

В отношении водителя составлен протокол по статье 188, части 3 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях.

Напомним, ранее очевидцы сообщали, что у средней школы имени Владимира Ленина автомобиль с мигалками выехал на встречную полосу, не пропустил пешеходов и проехал на красный сигнал светофора.
Казахстан присоединился к кампании ООН по безопасности дорожного движения
Камеры фиксации нарушений заработали на трассе Бишкек — Ош
Тысячи нарушений за рейд выявили в ГУОБДД, сотни авто водворили на штрафстоянки
Водителям в Бишкеке раздавали книги с дорожными знаками
В Бишкеке пройдет профилактическая акция «Останови нарушение — сохрани жизнь»
Пьяных сразу видно. Инспектор патрульной милиции о гонках, взятках и угрозах
В Свердловском районе задержаны участники драки на дороге
Глава КР считает преждевременной инициативу о тесте водителей за нарушение ПДД
МВД Кыргызстана отзывает законопроект о проверке знаний ПДД на дорогах
Депутаты сняли с повестки законопроект о тестировании водителей, нарушивших ПДД
10 апреля, пятница
18:31
Встреча в Оше: Жапаров озвучил экономические показатели страны Встреча в Оше: Жапаров озвучил экономические показатели...
18:30
11 апреля: где в Бишкеке отключат свет
18:03
Силач из Кыргызстана сдвинул 8 вагонов весом почти 190 тонн и установил рекорд
18:00
УОБДД: авто с мигалками у школы в Ленинском преследовало нарушителя ПДД
17:50
Чемпионат Азии по борьбе. Рустамжан Кахаров проведет схватку за бронзу