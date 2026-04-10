УОБДД: авто с мигалками у школы в Ленинском преследовало нарушителя ПДД

Управление обеспечения безопасности дорожного движения ГУВД Чуйской области прокомментировало видео, распространяемое в соцсетях, на котором автомобиль с мигалками якобы нарушает ПДД возле школы в селе Ленинском.

По данным ведомства, 10 апреля около 11.00 сотрудники УОБДД остановили автомобиль марки Hyundai Sonata. Установлено, что водитель, двигаясь по улице Алма-Атинской в южном направлении, проигнорировал запрещающий сигнал светофора.

Патрульные начали преследование с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. Нарушителя удалось остановить в селе Ленинском Аламединского района.

В отношении водителя составлен протокол по статье 188, части 3 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях.

Напомним, ранее очевидцы сообщали, что у средней школы имени Владимира Ленина автомобиль с мигалками выехал на встречную полосу, не пропустил пешеходов и проехал на красный сигнал светофора.