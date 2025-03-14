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Администратора ряда WhatsApp-групп задержали по статье «Массовые беспорядки»

ГКНБ в рамках оперативно-разыскных мероприятий по уголовному делу, возбужденному по статье 278 «Массовые беспорядки» УК КР, задержал гражданина Кыргызстана, являющегося одним из администраторов нескольких групп в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

По его данным, задержанный К.М.М. является одним из администраторов групп «Элге акыйкат керек», «Айта берем кайта берем», «Кыргыз коому», «Саясат, талкуу ой пикир», «Кыргызстан аңга баратат», «Баткенди берүүсүнө каршыбыз! Баткен боюнча азыркы чек ара келишимине эл каршы!»

Установлено, что он, создавая различные группы в мессенджере, публиковал материалы провокационного характера, содержащие призывы к организации массовых беспорядков путем дестабилизации общественно-политической ситуации в республике.

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Также, утверждают в ГКНБ, К.M.М. имеет прямую причастность к организации массовых беспорядков, произошедших в ночь с 17 на 18 мая 2024 года в столице. В это время он основал WhatsApp-группы «Бирик кыргыз» и «Манас атанын урпактары», через которые распространял провокационные публикации с призывами к разжиганию межнациональной розни.

К.М.М. арестован и находится под стражей в СИЗО ГКНБ.

Продолжаются мероприятия, направленные на пресечение деструктивной деятельности других администраторов и активных участников вышеуказанных групп.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/322839/
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