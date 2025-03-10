Верховный комиссар ООН призвал прекратить убийства мирных жителей в Сирии

Убийства мирных жителей в прибрежных районах на северо-западе Сирии должны немедленно прекратиться, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. Об этом сообщили «Новости ООН».

По словам комиссара, из Сирии поступает информация об убийствах «целых семей, включая женщин, детей и небоеспособных бойцов». Кроме того, поступают сообщения о внесудебных казнях на религиозной почве, совершаемых «неустановленными лицами, сотрудниками сил безопасности временных властей, а также элементами, связанными с бывшим правительством», добавил Фолькер Тюрк.

Он призвал новые власти подкрепить «оперативными действиями по защите сирийцев» свои заявления о намерении соблюдать закон. Также необходимо провести расследования убийств и других нарушений, а виновные должны быть привлечены к ответственности, заявил Верховный комиссар ООН.

Фото из интернета. Сирийские беженцы в провинции Тартус

Вместе с этим Россия и США запросили на 10 марта экстренные консультации Совбеза ООН в связи с насилием в отношении мирных жителей в Западной Сирии, сообщил первый заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский.

7 марта в сирийских провинциях Латакия и Тартус на побережье Средиземного моря алавиты и сторонники свергнутого президента страны Башара Асада подняли восстание. Переходные власти Сирии ответили на это жестким подавлением. В течение двух дней в результате столкновений погибли более тысячи человек. Сирийская обсерватория по наблюдению за правами человека (SOHR), базирующаяся в Великобритании, называет произошедшее самым массовым и жестоким проявлением насилия с момента свержения Асада и установления новой власти.

Фото из интернета. Беженцы на территории российской авиабазы «Хмеймим»

Правозащитники составляют списки убитых, только официально их больше тысячи, и цифра стремительно растет, сообщают зарубежные СМИ. Часть беженцев пытается скрыться на территории российской авиабазы «Хмеймим».

Министр обороны Израиля Исраэль Кац, осудив зверства против алавитов, заявил, что «Аль-Джулани [лидер организации «Хайят Тахрир аш-Шам», президент Сирии на переходный срок с 29 января 2025 года] сбросил маску и показал свое истинное лицо террориста из школы «Аль-Каиды».