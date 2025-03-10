Легкомоторный самолет с пассажирами разбился в Пенсильвании

Самолет Beechcraft Bonanza потерпел крушение в американском штате Пенсильвания вскоре после взлета. Об этом сообщили зарубежные СМИ.

По их данным, на борту находились пять человек, все они госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Самолет рухнул в непосредственной близости от дома престарелых в районе Манхейм-Тауншип.

Самолет вылетел из аэропорта Ланкастер и двигался в сторону Спрингфилда (штат Огайо). При этом пилот сообщал о проблемах с дверью в ходе радиообмена с авиадиспетчером, но тот посоветовал ему набрать высоту.