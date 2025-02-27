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Происшествия

Напавший на водителя с саперной лопаткой мужчина задержан спустя четыре месяца

Сотрудники ГУУР МВД задержали 40-летнего мужчину по подозрению в хулиганстве. Об этом сообщила пресс-служба МВД. 

Напомним, 7 октября 2024 года на пересечении проспекта Чуй и улицы Бейшеналиевой два водителя не поделили дорогу, в результате чего водитель Honda CRV вышел из машины и саперной лопаткой разбил лобовое стекло другого авто, снес боковое зеркало и нанес телесные повреждения оппоненту. После инцидента дебошир скрылся.

Тогда в УВД Ленинского района столицы возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР, а мужчину объявили в розыск. 

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу (заочно).

25 февраля 2025-го сотрудники ГУУР МВД задержали разыскиваемого в Бишкеке и водворили в ИВС. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/321295/
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