Напавший на водителя с саперной лопаткой мужчина задержан спустя четыре месяца

Сотрудники ГУУР МВД задержали 40-летнего мужчину по подозрению в хулиганстве. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Напомним, 7 октября 2024 года на пересечении проспекта Чуй и улицы Бейшеналиевой два водителя не поделили дорогу, в результате чего водитель Honda CRV вышел из машины и саперной лопаткой разбил лобовое стекло другого авто, снес боковое зеркало и нанес телесные повреждения оппоненту. После инцидента дебошир скрылся.

Тогда в УВД Ленинского района столицы возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР, а мужчину объявили в розыск.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу (заочно).

25 февраля 2025-го сотрудники ГУУР МВД задержали разыскиваемого в Бишкеке и водворили в ИВС. Следствие продолжается.