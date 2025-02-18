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Происшествия

Липовый племянник президента Кыргызстана пытался отобрать угольную шахту

Спецслужбы задержали двух мужчин, один из которых представлялся советником президента и его племянником. Об этом сообщили в пресс-центре Госкомитета национальной безопасности КР. 

«Установлено, что гражданин А.А.А., представившись советником главы государства и его племянником, требовал передать угольное месторождение стоимостью около 50 миллионов сомов в собственность иностранной компании. В противном случае угрожал использовать связи в правоохранительных органах и организовать арест владельца угольной шахты», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ГКНБ с заявлением обратился гражданин А.А.М., который сообщил, что граждане А.А.А. и А.Ж.Э., прикрываясь именем президента страны, намеревались завладеть угольным месторождением.

Возбуждено уголовное дело, в рамках которого установлено, что А.А.А. и А.Ж.Э. не имеют какого-либо отношения к главе государства и его родственникам.

Подозреваемые водворены в СИЗО ГКНБ. Продолжаются следственные действия по установлению всех участников противоправной деятельности, а также других фактов преступлений, совершенных задержанными лицами.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/320308/
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