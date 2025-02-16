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Происшествия

Не менее 48 человек погибли при обрушении нелегальной золотой шахты в Мали

Не менее 48 человек погибли при обрушении нелегальной золотой шахты на западе Мали. Об этом сообщает AFP.

Уточняется, что трагедия произошла на поверхности шахты. Среди погибших в основном женщины.

«Некоторые из жертв упали в воду. Среди них была женщина с ребенком на спине», — сообщили очевидцы ЧП.

Поиски жертв продолжаются, проинформировал глава экологической организации.

Мали является одним из ведущих производителей золота в Африке, а горнодобывающие площадки регулярно становятся местом смертоносных оползней и несчастных случаев. Подобные трагедии с многочисленными жертвами регулярно происходят в регионе из-за высокого уровня незаконной эксплуатации горнодобывающих объектов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/320082/
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