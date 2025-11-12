В Китае спустя несколько месяцев после открытия обрушился автомобильный мост. На юго-западе страны, в провинции Сычуань, произошло частичное обрушение недавно введенного в эксплуатацию моста «Хунци», пишет Reuters.

Уточняется, что 10 ноября на одном из участков шоссе в городском уезде Баркам сошел оползень. Местные власти немедленно приняли меры безопасности и полностью перекрыли движение по 758-метровому мосту после обнаружения трещин на прилегающих склонах и дорожном покрытии. 11 ноября из-за усиления оползня произошло обрушение дорожного полотна. В результате инцидента никто не пострадал.

Мост «Хунци» расположен на стратегически важной национальной автомагистрали, соединяющей центральные районы КНР с Тибетским автономным районом. Строительство объекта завершено в этом году.