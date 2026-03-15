В Испании обрушилась башня средневекового замка

Одна из башен старинного замка Эскалоны, расположенного в испанской провинции Толедо, обрушилась. Об этом сообщает информагентство EFE со ссылкой на органы местные власти.

Инцидент произошел накануне утром. В результате ЧП никто не пострадал, но некоторые припаркованные рядом автомобили были повреждены падающими камнями.

По информации местных властей, теперь предстоит оценить масштаб ущерба, а также провести осмотр остальной части замка, чтобы исключить возможность дальнейшего обрушения.

Возраст замка составляет около шести-семи веков. При этом первая крепость на этом месте появилась примерно две тысячи лет назад.

В 1922 году замок получил статус объекта культурного наследия. Местные власти выкупили его и около года назад открыли для посетителей.

В ближайшие недели замок будет закрыт для туристов.