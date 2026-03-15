Происшествия

В Испании обрушилась башня средневекового замка

Одна из башен старинного замка Эскалоны, расположенного в испанской провинции Толедо, обрушилась. Об этом сообщает информагентство EFE со ссылкой на органы местные власти.

Инцидент произошел накануне утром. В результате ЧП никто не пострадал, но некоторые припаркованные рядом автомобили были повреждены падающими камнями.

По информации местных властей, теперь предстоит оценить масштаб ущерба, а также провести осмотр остальной части замка, чтобы исключить возможность дальнейшего обрушения.

Возраст замка  составляет около шести-семи веков. При этом первая крепость на этом месте появилась примерно две тысячи лет назад.

В 1922 году замок получил статус объекта культурного наследия. Местные власти выкупили его и около года назад открыли для посетителей.

В ближайшие недели замок будет закрыт для туристов.
Материалы по теме
Прокуратура Испании проверит X, Meta и TikTok на распространение ИИ-порнографии
Испания выдала Казахстану бывшего сотрудника таможни, сбежавшего три года назад
В Испании задержали разыскиваемого Кыргызстаном мужчину
Погибших и раненых кыргызстанцев в железнодорожной аварии в Испании нет — МИД
На юге Испании сошли с рельсов два скоростных поезда, погибли более 20 человек
Триумф в Испании. Артисты Театра оперы и балета вернулись с гастролей
В Китае спустя несколько месяцев после открытия обрушился автомобильный мост
В центре Рима дважды обрушилась средневековая башня: есть пострадавшие
Стали больше выпивать? Импорт вина из Испании в Кыргызстан увеличился
В российском городе Татарске обрушилась еще одна школа
Задержание журналистки Алтынай Арстанбековой: комментарий МВД Задержание журналистки Алтынай Арстанбековой: комментарий МВД
&laquo;Трейдинг&raquo; в&nbsp;Telegram: в&nbsp;Бишкеке задержали подозреваемую в&nbsp;серии мошенничеств «Трейдинг» в Telegram: в Бишкеке задержали подозреваемую в серии мошенничеств
В&nbsp;КР&nbsp;начался суд над окул бала Райымбека Матраимова Мунарбеком Сайпидиновым В КР начался суд над окул бала Райымбека Матраимова Мунарбеком Сайпидиновым
В&nbsp;Кыргызстане зафиксировано землетрясение силой 3,5 балла В Кыргызстане зафиксировано землетрясение силой 3,5 балла
Бизнес
Почему инвесторам из&nbsp;КР стоит обратить внимание на&nbsp;внутренний рынок недвижимости Почему инвесторам из КР стоит обратить внимание на внутренний рынок недвижимости
&laquo;Жеңил&raquo;: автокредит под 4&nbsp;процента для работников гос- и&nbsp;бюджетного сектора «Жеңил»: автокредит под 4 процента для работников гос- и бюджетного сектора
Развитие 5G&nbsp;в&nbsp;Центральной Азии и&nbsp;новые возможности цифрового мира Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
