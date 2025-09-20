В Москве при обрушении школы № 1080 рабочие остались под завалами, есть погибшие

В Москве в школе № 1080 при выполнении ремонта придавило рабочих. Два человека погибли. По предварительным данным, шестеро могут находиться под завалами. Об этом сообщают российские СМИ и Telegram-каналы.

По их данным, сегодня по адресу Знаменская, 12/4, обвалились четыре пролета при реконструкции здания. Количество пострадавших уточняется. Тела двух рабочих обнаружены. На месте работают экстренные службы. Столичная прокуратура и Следственный комитет РФ проводят проверку.

Это не первый инцидент в сентябре. 3 сентября в центре Москвы трое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов на реконструируемом здании пятиэтажного лицея.