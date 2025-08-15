16:56
Общество

Временную дорогу из-за обрушения моста строят в Нарынском районе

Временную дорогу через летнее пастбище строят для жителей сел Эки-Нарын, Орук-Там и Тамды-Суу. Об этом сообщила пресс-служба Нарынской районной администрации.

Напомним, что недавно здесь обрушился мост, и проезд к вышеуказанным селам стал невозможным. Временный маршрут позволит обеспечить транспортное сообщение до восстановления моста.

В строительстве временной дороги участвуют четыре единицы техники и местные жители Чет-Нуринского айыльного округа. 

Движение по временной дороге организуют с 7.00 до 19.00 согласно распоряжению акима.
